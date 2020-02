Nel mercoledì dedicato alla quarta giornata del campionato di eccellenza, la Vastese Calcio all'Aragona non va oltre il pareggio contro la Torrese. Un pareggio arrivato soprattutto a causa dell'inferiorità numerica, visto che comunque per tutto l'arco della gara i biancorossi hanno tenuto in mano le redini del gioco. A realizzare la rete dell'1-1 è stato De Fabritiis. Buona cornice di pubblico anche oggi. L'espulsione di Luongo ha segnato il match.

La partita- All’Aragona la Vastese deve fare a meno di uno dei suoi pezzi pregiati, l’attaccante Tarquini squalificato a causa dell’espulsione ricevuta domenica scorsa contro il Martinsicuro. Mister Colavitto è così costretto a cambiare l’impostazione di gioco, optando per un 4-2-3-1 con Iaboni solo lì davanti. Il match inizia e sono i padroni di casa ad avere il pallone trai piedi e al secondo minuto un cross indirizzato a Iaboni costringe Spinelli ad intervenire con i pugni. I biancorossi cercano di trovare uno spiraglio nella difesa avversaria, ma fanno fatica a servire la propria punta. Al diciannovesimo De Fabritiis in dribbling riesce ad entrare in area e viene atterrato, ma per l’arbitro è tutto regolare. Passano i minuti e, nonostante il possesso palla a proprio favore, la Vastese non trova un varco libero per riuscire a passare in vantaggio. Nel giro di pochi minuti dal primo giallo, Luongo si fa fischiare un fallo contro e riceve il secondo cartellino che lo costringe a terminare la gara. Da quel momento in poi- intorno al trentesimo- i casalinghi rimangono in dieci. Oltre al danno la beffa: un minuto più tardi, Giansante riesce a realizzare un gol che vale tantissimo per i giallorossi (0-1) nella prima occasione vera a proprio favore. I biancorossi devono reagire subito, ci provano con Marfisi al trentaseiesimo ma il suo tiro in area dalla sinistra viene deviato in angolo. Primo tempo che continua sulla falsa riga di quanto visto in precedenza con i ragazzi di mister Colavitto sempre con la palla trai piedi alla rincorsa di una rete. Al quarantunesimo D’Alessandro su punizione disegna una pennellata in direzione della porta avversaria, ma il suo tiro esce di poco alto sopra la traversa. Un minuto più tardi è Giuliano ad andare vicinissimo al pareggio. Il suo colpo di testa sul cross di De Fabritiis impegna Spinelli che è prontissimo e d’istinto tocca la sfera, salvando i suoi. Nonostante le azioni create, la Vastese rischia di subire un altro gol nel finale della prima frazione di gioco, ma De Fabritiis quasi sulla linea di porta fa stare tranquilli tutti ed il risultato rimane invariato.

Nella ripresa la musica è la stessa: la Vastese mantiene il possesso palla a proprio favore se pur con l’uomo in meno. Al cinquantesimo il giovane Balzano sfiora il pareggio: sfruttando un rimpallo della difesa, calcia angolato e Spinelli si allunga ancora una volta dicendo di no al centrocampista vastese. Al sedicesimo gli sforzi dei biancorossi vengono ripagati: dopo una serie di ribattute, De Fabritiis si ritrova la palla trai piedi e davanti alla porta la deve solo buttare dentro (1-1). Grande gioia in panchina con mister Colavitto che va ad abbracciare i suoi e li sprona a cercare la vittoria. I biancorossi hanno così venti minuti per tentare di siglare il gol del vantaggio e lo inseguono per tutto il finale di gara. Nei minuti finali serie di cambi dall’una e dall’altra parte. Colavitto sceglie di giocarsi le carte Lavorgna e Baldeh, facendo sedere Iaboni e Di Pietro- oltre che a mettere Sorianello al posto di Marfisi. Al novantesimo su un corner della Vastese Lavorgna di testa ci prova ma spreca e la palla esce fuori. Alla fine il gol non arriva e la Vastese conquista un solo punto.

Vastese-Torrese (1-1)

ammoniti: Capretta (T), Valentini (T), Falasca (T), Giuliano (V)

espulso: Luongo (V)

reti: De Fabritiis 67’ (V), Giansante 32’ (T)

Vastese Calcio: Cattafesta, De Fabritiis, Natalini, Di Pietro (65’ Lavorgna), Giuliano, Luongo, Balzano, D’Alessandro, Marfisi (88’ entra Sorianello), Iaboni (85’ entra Baldeh), Guerrero; a disposizione: Morettini, Giancristofaro, D’Ascanio, Polisena. Allenatore: Colavitto

Torrese: Spinelli, Di Berardino (68’ Bonavita), Acciari, Di Sante, Cristofari, Melchiorre, De Sanctis, Ferraioli, Giansante (85’ entra Falasca), Capretta, Valentini; a disposizione: Del Sordo, Pomponi, Addari, Kruger, Tarquini. Allenatore: Calabrese

Tutti i risultati del turno infrasettimanale

Acqua e Sapone-Capistrello 0-2

Alba Adriatica-Montorio 4-0

Francavilla-Martinsicuro 1-1

Miglianico-Val di Sangro 1-0

Morro d’Oro-Pineto 0-0

Paterno-Cupello 2-1

San Salvo-Celano 2-0

Sambuceto-RC Angolana 2-0

Vastese-Torrese 1-1

La classifica

San Salvo 9

Paterno 8

Capistrello 7

Martinsicuro 7

Morro d’Oro 7

Pineto 7

Sambuceto 7

Vastese 7

Alba Adriatica 6

Miglianico 6

Celano 5

Cupello 5

Montorio 4

RC Angolana 4

Francavilla 3

Val di Sangro 2

Torrese 2

Acqua e Sapone 0