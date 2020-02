Che non sarebbe stato facile, lo si sapeva, ed infatti dalla trasferta con il Paterno il Cupello torna senza neanche un punto. Sconfitti 2-1, i rossoblu hanno comunque portato avanti una buona gara, consci dei propri limiti e di dover ancora lavorare tanto. A decidere la gara i gol di Miccichè al trentesimo del primo tempo e quello di Albertazzi al sessantesimo. Gli ospiti al settantesimo erano riusciti ad accorciare le distanze con Antenucci (secondo gol nelle ultime due partite per lui), ma la rete del pareggio non è arrivata.

"Nonostante il risultato- ha affermato a fine gara mister Di Francesco- credo che la partita di oggi sia stata una delle migliori di questo inizio di campionato della mia squadra. Di fronte sapevamo di avere un avversario di livello, ma sono soddisfatto dell'approccio dei miei giocatori oltre che al gioco espresso in campo. Siamo ancora in emergenza a causa dei problemi d'infermieria ed oggi ho dovuto mettere in avanti D'Adamo, il quale ha ancora dolore alla caviglia e per domenica prossima è a rischio. Dobbiamo lavorare ancora tanto".

Domenica i rossoblu saranno di scena al Comunale dove ad attenderli ci sarà la Vastese, la quale vorrà rifarsi dopo il pareggio ottenuto quest'oggi con la Torrese (leggi l'articolo).

Tutti i risultati del turno infrasettimanale

Acqua e Sapone-Capistrello 0-2

Alba Adriatica-Montorio 4-0

Francavilla-Martinsicuro 1-1

Miglianico-Val di Sangro 1-0

Morro d’Oro-Pineto 0-0

Paterno-Cupello 2-1

San Salvo-Celano 2-0

Sambuceto-RC Angolana 2-0

Vastese-Torrese 1-1

La classifica

San Salvo 9

Paterno 8

Capistrello 7

Martinsicuro 7

Morro d’Oro 7

Pineto 7

Sambuceto 7

Vastese 7

Alba Adriatica 6

Miglianico 6

Celano 5

Cupello 5

Montorio 4

RC Angolana 4

Francavilla 3

Val di Sangro 2

Torrese 2

Acqua e Sapone 0