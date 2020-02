Dopo la domenica negativa vissuta a Città Sant'Agelo, l'U.S. San Salvo si rifà subito vincendo contro il Celano- quest'ultimo con due uomini in meno. Il risultato finale di 2-0 ha permesso ai biancazzurri di portare a casa i tre punti, rimanendo in testa nella classifica dell'eccellenza in solitaria. In gol in questo turno infrasettimanale del venerdì Ianniciello all'undicesimo del primo tempo e capitan Vito Marinelli nella ripresa al settanduesimo.

Vincere dopo una sconfitta pesante come quella ricevuta domenica contro la Renato Curi Angolana (3-0) era importantissimo, sia per l'ambiente che per lo spogliatoio. La squadra del presidente Evanio Di Vaira ha chiuso la pratica senza troppi problemi, consapevole di dover ancora migliorare molti aspetti che sicuramente mister Rufini avrà già individuato. Domenica prossima i biancazzurri saranno di scena in trasferta a Val di Sangro contro una formazione già battuta in Coppa Italia, ma comunque da non sottovalutare.

San Salvo-Celano (2-0)

espulsi: Ciccarelli, Villa (C)

ammoniti: Fanti, Di Gioacchino, Mancini (C)

reti: Ianniciello 11', Marinelli 72'

U.S. San Salvo: Colanero, Vicoli, D'Aulerio, Cordisco (43'st Lufino), Ianniciello, Triglione, Consolazio, Di Pietro, Marinelli (39' Torres), Di Ruocco (27'st Colitto); a disposizione: Cialdini, Felice, Ciavatta, Izzi. Allenatore: Rufini

Celano: Fanti, Ciccarelli, Castellani, Di Gioacchino, Villa, Ranieri, Mancini (44'st Ettorre), Scatena, Cerrone, Baruffa (10'st Di Virgilio), Tucci (27'st Di Pippo); a disposizione: Cocuzzi, Giannini, Capodacqua, Ippoliti. Allenatore: Fidanza.

Tutti i risultati del turno infrasettimanale

Acqua e Sapone-Capistrello 0-2

Alba Adriatica-Montorio 4-0

Francavilla-Martinsicuro 1-1

Miglianico-Val di Sangro 1-0

Morro d’Oro-Pineto 0-0

Paterno-Cupello 2-1

San Salvo-Celano 2-0

Sambuceto-RC Angolana 2-0

Vastese-Torrese 1-1

La classifica

San Salvo 9

Paterno 8

Capistrello 7

Martinsicuro 7

Morro d’Oro 7

Pineto 7

Sambuceto 7

Vastese 7

Alba Adriatica 6

Miglianico 6

Celano 5

Cupello 5

Montorio 4

RC Angolana 4

Francavilla 3

Val di Sangro 2

Torrese 2

Acqua e Sapone 0