Ha aspettando a lungo prima di scegliere e alla fine ha optato per il Campobasso Calcio in serie D. Il centrocampista vastese Nicola Fiore da oggi è un giocatore della compagine molisana e sarà a disposizione di mister Roberto Cappellacci. I campobassani puntano al salto di categoria e sicuramente le qualità di Fiore saranno di aiuto al gruppo.

Dopo la stagione vincente ma un pò sfortunata per lui con il Teramo in Lega Pro (promozione in serie B e un lungo infortunio)[leggi l'articolo], Nicola Fiore vorrà sicuramente farsi trovare pronto e riprendere il ritmo di gara, conscio di potersi esprimere alla grande in questa categoria.