È stato impegnato per tutta la settimana del progetto Erasmus Plus (qui l'articolo) Muhamed Kafedzic, pittore bosniaco autore de "La grande onda" di Hokusai, realizzata all'ingresso dell'Arena alle Grazie. Kafedzic sta realizzando 100 "onde" in tutta Europa.

A seguire, il video in time-lapse che illustra la realizzazione dell'Onda di Vasto. L'opera è intitolata "Grande Onda e Trabucco".