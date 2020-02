Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti per il personale dell'Istituto San Francesco di Vasto Marina arrivati dal famigliare di una donna ricoverata nella struttura.

Volevo fare un ringraziamento scritto a tutto il personale dell’Istituto San Francesco di Vasto in particolar modo ai medici, infermieri, personale ausiliario e tutti gli atri operatori del Secondo piano Riabilitazione e del Piano terra Riabilitazione per la cortesia e la professionalità che hanno dimostrato. Ho mia madre ricoverata e fra qualche giorno sarà dimessa. Ho potuto notare in questo tempo che malgrado tutti gli operatori svolgono un lavoro abbastanza delicato con persone anziane, aventi patologie gravi, pur non percependo stipendio da mesi, continuano ad essere sempre cortesi e professionali. E questo è da ammirare. Grazie ancora.

Roberto