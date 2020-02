Giusto un paio di giorni per recuperare le energie e le squadre del campionato di eccellenza abruzzese tornano in campo per affrontare il turno infrasettimanale. Questo mercoledì infatti alle ore 15:00 si terranno le sfide valide per la quarta giornata, le quali obbligheranno le diciotto formazioni a prendere parte alla seconda delle tre gare in programma in quest’ultima settimana di settembre. Vastese, San Salvo e Cupello saranno impegnate nei rispettivi campi in cerca di un risultato utile per continuare ad accumulare punti in classifica.

La Vastese Calcio, reduce dalla vittoria di domenica in trasferta a Martinsicuro (leggi l’articolo), sarà di scena all’Aragona dove attenderà la Torrese, squadra in cerca di un risultato utile visti i risultati delle prime tre partite (due sconfitte ed un pareggio). Giuliano e compagni, ormai entrati pienamente nel ritmo di gioco, vorranno ottenere altri tre punti e rimanere in testa alla classifica, sperando in un passo falso delle rivali.

Una delle squadre che non ha intenzione di fare altri errori è sicuramente l’U.S. San Salvo che dalla trasferta di Città Sant’Angelo è tornata per alcuni aspetti ridimensionata, ma consapevole che il 3-0 con la RC Angolana è stato solo un incidente di percorso da non ripetersi (leggi l’articolo). Mister Rufini sarà stato chiaro con i suoi e questo mercoledì contro Celano i tre punti sono l’unico obiettivo da perseguire. La gara si terrà al comunale di Cupello, a causa del rifacimento del manto erboso del 'D. Bucci'.

Infine in casa Cupello Calcio si pensa a come superare il Paterno in trasferta. I ragazzi di mister Di Francesco possono ritenersi parzialmente soddisfatti di questo inizio di stagione (cinque punti in tre partite), ma sono consci del fatto che per battere l’avversario di mercoledì ci vorrà una super prestazione da parte di tutti. A partire dal reparto di attacco, dove si fa fatica a segnare (ancora a secco Soria e Monachetti). Dalla partita con l’Acqua e Sapone (leggi l’articolo) sono arrivati comunque segnali positivi e i rossoblu da questi dovranno ripartire nel tentativo di cercare di fermare la corsa di una delle squadre più accreditate del torneo. Alle ore 15:00 ci sarà il fischio d’inizio che darà il via ad un’altra lunga giornata di calcio giocato.

Tutte le sfide del turno infrasettimanale (mercoledì 23 settembre ore 15:00)

Acqua e Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Montorio

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Val di Sangro

Morro d’Oro-Pineto

Paterno-Cupello

San Salvo-Celano

Sambuceto-RC Angolana

Vastese-Torrese

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Vastese 6

Celano 5

Cupello 5

Paterno 5

Capistrello 4

Angolana 4

Montorio 4

Sambuceto 4

Alba Adriatica 3

Miglianico 3

Francavilla 2

Val di Sangro 2

Torrese 1

Acqua e Sapone 0