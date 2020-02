Ore 13 - "Il mio cliente è stato ammesso al rito abbreviato e ha reso dichiarazioni spontanee". Lo dice al termine dell'udienza Massimiliano Baccalà, avvocato di Joseph Martella. "Il mio assistito - afferma il legale - ha ricostruito l'accaduto e chiarito le circostanze precedenti e successive all'evento delittuoso. Si è detto profondamente dispiaciuto".

In aula per la pubblica accusa il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio.

Il gup, Caterina Salusti, ha aggiornato l'udienza al 10 novembre per la sola discussione.

Ore 9.45 - E' arrivato stamani in Tribunale attorno alle 9,30. Per Joseph Martella, il cinquantasettenne accusato di aver strangolato la compagna, Daniela Marchi, nella casa in cui convivevano a Vasto Marina, comincia oggi il processo.

Udienza a porte chiuse perché la difesa, rappresentata dall'avvocato Massimiliano Baccalà, ha chiesto il rito abbreviato.

L'omicidio è avvenuto la sera del 9 marzo 2015 in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Eduardo De Filippo.

Era stato lo stesso Martella a chiamare i soccorsi ma, nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, per la cinquantatreenne non c'era stato niente da fare: morte per strangolamento, probabilmente procurata con l'utilizzo di fili elettrici stretti attorno al collo, aveva chiarito al termine dell'autopsia il dottor Pietro Falco, l'anatomopatologo incaricato dalla Procura di Vasto di accertare le cause della morte volenta.

Oggi inizia l'iter processuale finalizzato all'accertamento di tutta la verità.