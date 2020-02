Uno degli immigrati ospitati nel centro d'accoglienza temporaneo di Schiavi d'Abruzzo è morto questa mattina a soli 19 anni. Lo riferisce la testata online L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese (leggi l'articolo).

Il ragazzo, proveniente dal Gambia, ha accusato un malore e tutti i tentativi per salvarlo sono stati vani. Il personale del 118 di Castiglione Messer Marino giunto sul posto ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma per i medici arrivati da Pescara non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso.

Secondo quanto riferito da alcuni dei ragazzi ospiti della struttura gestita dalla cooperativa Matrix, il giovane era stato accompagnato una ventina di giorni fa all'ospedale di Vasto per problemi respiratori.

Sul posto ci sono i carabinieri di Schiavi d'Abruzzo. Si attende la decisione del magistrato Enrica Medori sull'eventuale autopsia.