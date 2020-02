Si è svolto dal 14 al 16 settembre, presso la sala riunioni dell’Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi, il corso di formazione Per non perdere più nessuno. Attualità della Pedagogia di Don Lorenzo Milani, rivolto a tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’istituto.

Il relatore, il dott. Edoardo Martinelli, egli stesso allievo di don Milani, ha saputo condurre i partecipanti nell’affascinante atmosfera della scuola di Barbiana, invitando i presenti a non mitizzarla, ma a focalizzare della Pedagogia di don Milani i nuclei fondanti, attualizzandoli e calandoli nella realtà odierna. Partire dal "contesto di realtà", tanto caro a don Lorenzo Milani, per costruire processi di apprendimento significativi che portino ciascuno al miglior successo formativo possibile è il percorso che anche oggi i docenti dovrebbero percorrere, la via maestra che può dare senso all’agire didattico ed organizzativo della scuola.

Il dott. Martinelli si è soffermato, tra l’altro, sulla scrittura collettiva che ha definito "non un mero prodotto, ma un processo che non è né dell’allievo né del maestro, ma è il risultato del processo educativo". Ha condiviso con i partecipanti la sua esperienza di allievo di don Lorenzo Milani ed ha letto alcuni passi di "Lettera a una professoressa", ricordando a tutti che per don Milani "il maestro è regista e portatore di strumenti".

La dirigente scolastica, dott.ssa Aida Marrone, ha fortemente voluto il corso, affermando che "esiste una stretta vicinanza tra Barbiana e le tante piccole Barbiana in cui si articola la scuola di Gissi, realtà vicine per orografia, estrazione socio-culturale, tipologie organizzative". "Don Milani - afferma ancora - ha saputo trasformare in una risorsa ed in una opportunità la pluriclasse, questo deve essere anche il nostro obiettivo, come un’opportunità ed una risorsa dovrebbe diventare il coesistere nello stesso istituto di scuole di tutti i gradi scolastici".

Sperando che si compia anche qui il "miracolo" di cui parla Don Lorenzo Milani: "Devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, sobria e non permissiva".