Un botto. Poi il rumore del paraurti spaccato e dei fanali in frantumi. Attimi di paura per automobilisti e passanti ieri sera in corso Garibaldi, dove un'auto si è schiantata contro il muro esterno dello stabile che fa angolo tra l'ingresso della profumeria Florio e il porticato del municipio.

Il violento impatto è avvenuto attorno alle 19 quando, probabilmente a causa di un guasto al sistema frenante, la donna che guidava una Fiat 500 vecchio tipo ha perso improvvisamente il controllo della vettura che, nello svoltare a destra in discesa, è andata a impattare violentemente contro il muro esterno del negozio, all'angolo tra corso Garibaldi e la strada di accesso a piazzale Histonium.

"Nell’abitacolo - racconta il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - assieme alla conducente, sul sedile anteriore viaggiava un passeggero; entrambi non hanno riportato lesioni". I vigili hanno eseguito i necessari rilievi.