Come anticipato qualche settimana fa [l'articolo], è iniziato oggi il trasferimento progressivo degli uffici comunali dalla sede principale in piazza Papa Giovanni XXIII in quelle provvisorie di VI Vico Umberto I (Mercato coperto) e piazza San Vitale (edificio Polizia municipale). Il trasloco sarà completato tra alcuni giorni. Una volta svuotato, nell'edificio di piazza Giovanni XXIII inizieranno i lavori di adeguamento sismico.

Tra un anno - quando tornerà attiva la sede centrale - un'ala del mercato coperto sarà destinata a un centro di aggregazione giovanile. La restante parte diventerà la nuova sede della polizia municipale. Quella attuale di piazza San Vitale infine sarà destinata al settore Tecnico ospitando anche il Suap ora al centro culturale Aldo Moro.

«Dopo gli interventi che stanno riguardando la scuola media [l'articolo] – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – ora ci stiamo preoccupati della sistemazione del nostro Municipio. È questo un altro impegno prioritario che ci siamo dati per la sicurezza dei cittadini che si recano in Comune, non da meno per il personale comunale che vi lavora. Chiediamo la collaborazione di tutti per un impegno che ci riconsegnerà un Municipio più sicuro e più adeguato alle norme vigenti in materia di sicurezza».

Uffici trasferiti

VI Vico Umberto I: Sindaco – Acquisti ed economato – Anagrafe, stato civile, elettorale e leva – Economico-finanziario – Tributi

Piazza San Vitale: Personale – Politiche sociali