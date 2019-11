Incidente alla rotonda di via San Rocco a San Salvo nel tardo pomeriggio di oggi. Una Fiat Uno pare non si sia fermata per dare la precedenza colpendo un'Alfa Romeo 156 in transito.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per i due automobilisti. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i carabinieri di San Salvo che hanno regolato il traffico in attesa della rimozione dei veicoli incidentati da parte del soccorso stradale Vallone.

FOTO DI ERCOLE MICHELE D'ERCOLE