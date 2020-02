È in prognosi riservata R. M., il 14enne che nella prima serata di ieri ha avuto un incidente stradale in via San Michele., all'incrocio con via Tiberio.

Il giovane viaggiava su un ciclomotore in direzione di marcia da via Cardone a piazza Rossetti, ma giunto all’intersezione tra via San Michele e via Tiberio ha perso il controllo del proprio mezzo andando ad impattare contro un veicolo in sosta. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sono ancora in corso accertamenti della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per le indagini del caso.

Il 14enne è stato operato d'urgenza ed è ricoverato in prognosi riservata.