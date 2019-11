Nella serata di venerdì 25 settembre dalle ore 22 con ingresso libero si terrò il primo appuntamento che apre la stagione invernale a San Salvo Marina, presso Beat Café in viale Berlinguer 69. Nell’ambito del progetto Urban Things il noto locale di eventi musicali propone al suo affezionato pubblico l’hip hop di qualità, che torna a farla da padrona nella prima serata della nuova stagione.

Come spiegano gli organizzatori, "sul palco saliranno il rapper crotonese Don Diegoh e l’icona romana Ice One. Un evento importante per gli amanti del rap italiano e per i conoscitori dell’hip hop soprattutto per coloro che ancora apprezzano la storica old school. Il live del prossimo venerdì segna una buona occasione di continua educazione non solo a questo genere musicale, ma anche alla cultura che esso porta. Si comincia con Ice One: pioniere della scena italiana già dai lontani anni '80, Sebastiano Ruocco inizia ad affermarsi nell’ambiente attraverso la selezione di dischi hip hop e elettro funk importando il sound black proveniente dai block parties statunitensi. Nel 1994 fonda con Danno, Masito e Piotta la Taverna Ottavo Colle e successivamente produce i due album storici dei Colle der Fomento. Onnipresente in veste di collaboratore e producer per vari rapper, è radice importante dell’albero genealogico del movimento HH nazionale. Don Diegoh classe 1984, si afferma come freestyler al Tecniche Perfette 2006 e ne diventa la rivelazione come citato dalla rivista "Groove". Nel 2007 esce con il suo primo lavoro solista dal titolo Storie di tutti i giorni, lavoro questo che gli permette di ottenere una grande attività live, e tra queste è da citare sicuramente la partecipazione all’Hip Hop MEI dello stesso anno. Artista dalle attitudini che ricalcano lo stile essenziale del vero Master of cerimony da palco, Diegoh, in coppia con Ice One porterà un po' di sano spirito doppia H anche in vista dell’uscita del loro primo album d’esordio insieme Latte & Sangue".

Per informazioni: clicca qui.

Link evento: clicca qui.