Un intervento formale, concreto e risolutivo sul canile municipale di Vasto, è quello che torna a chiedere il consigliere comunale di Forza Italia Antonio Monteodorisio al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

Monteodorisio, dopo aver visitato il canile nel febbraio 2015 su invito dell'associazione animalista Amici di zampa, aveva presentato il 29 marzo una mozione, denunciando la situazione di degrado e la pericolosità degli ambienti adiacenti alla discarica e aveva chiesto l'impegno del sindaco e della maggioranza a reperire un nuovo sito idoneo.

Con disappunto dei consiglieri Monteodorisio, Giangiacomo, Montemurro, D'Adamo e Della Porta, firmatari del documento, nei successivi consigli comunali la mozione, seppur all'ordine del giorno, non era stata mai esaminata in aula, sempre rimandata alla successiva riunione dell'assise civica.

"Nel consiglio comunale di luglio - ricorda Monteodorisio - la maggioranza consiliare aveva chiesto di procrastinarne ulteriormente la discussione, ritirandola, per attendere il rientro del sindaco, depositario di una soluzione, che in quel momento era assente per lutto".

Così, oggi Monteodorisio, primo firmatario della mozione, torna alla carica, esigendo che nel prossimo Consiglio comunale l'argomento canile venga finalmente discusso e il sindaco prenda "un impegno formale, concreto e risolutivo" a riguardo.