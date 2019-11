Non ci sono solo gli appartamenti nel mirino dei ladri, ma anche gli animali da cortile. Ieri notte a Lentella sono state rubate 5 galline da una stalla di contrada Pianezza. Non è la prima volta che accade; il 20 gennaio 2014 ne furono prese 11 in pieno giorno. Qualche settimana fa, invece, un episodio analogo si è registrato nei campi di San Salvo.

Quello di ieri notte è l'ennesimo episodio in meno di due mesi; l'ultimo colpo ai danni di un appartemento di via Monte Calvario ci fu il 3 settembre scorso [l'articolo].