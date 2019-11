A ventiquattro anni di distanza dall'esordio di un altro vastese, Fiorenzo D’Ainzara (leggi), Roberto Inglese debutta in serie A. L'attaccante del Chievo Verona è sceso in campo questo pomeriggio contro l’Inter per la prima volta in una gara ufficiale. Entrato al venticinquesimo del secondo tempo, Inglese ha avuto la possibilità di assaporare l’emozione di giocare nella massima serie contro i neroazzurri.

L'opportunità datagli da mister Rolando Maran è arrivata alla quarta giornata, dopo un pre-campionato che l'ha visto scendere in campo in diverse amichevoli, riuscendo anche a segnare, come contro il Brescia quando il suo allenatore aveva fatto capire di volerlo in rosa quest'anno:"Allenandolo l'ho conosciuto meglio - disse in quell'occasione -. Sta facendo vedere delle cose importanti, ha delle caratteristiche che possono essere utili anche a noi. Si sta ritagliano le attenzioni di tutti e credo sia positivo. Anche oggi ha dimostrato di essere un giocatore che, quando capita l’occasione, ha anche la capacità di buttarla dentro. Questo non è una cosa da poco". Alla domanda su una possibile cessione di Inglese l'allenatore in quella circostanza disse: "Lui è qui con noi, lo valutiamo in questo periodo. Sono contento che sia qui con noi perchè potrebbe essere un giocatore che fa al caso nostro"(leggi l'articolo).

Oggi, nonostante la sconfitta della sua squadra- la prima di questo inizio di campionato- per l’attaccante vastese sarà stata un’esperienza fantastica poter giocare nel calcio che conta. Dopo la promozione in serie A ottenuta con il Carpi lo scorso anno, questa per Roberto è un’altra tappa importante della sua carriera che sicuramente non dimenticherà mai. Una gioia per tutta la città, per i suoi amici, i suoi familiari e per le persone che hanno sempre creduto in lui e che continuano a farlo.

Le sue parole a fine partita- Sull'esordio:"L'emozione è stata tanta, però una volta che sono entrato in campo ho messo da parte tutto. Volevamo pareggiare la partita e volevo impegnarmi al massimo". Sul duello con Ranocchia:"Oggi ho notato che le categorie sono fatte a posta. Se certi giocatori giocano in serie A è perchè lo meritano. Qui è tutto più difficile, però sono felice di come sono entrato. Peccato perchè se fosse arrivato il pareggio, sarei stato ancora più contento". Sulla fiducia datagli da Maran: "Credo che il mister abbia tanta fiducia in me ed io spero di ripagarlo con le prestazioni a partire da quella di oggi che per me è stata la prima. Io mi alleno come sempre e poi sarà il mister a fare le proprie scelte. Per me è davvero importante essere qui dopo aver giocato in tutte le categorie inferiori". Riguardo all'avversario di domenica: "L'inter è una squadra forte. Noi abbiamo fatto una grande prestazione, è mancato solo il gol. Ci siamo arrivati sempre con un pizzico di ritardo però comunque la prestazione rimane. L'obiettivo nostro era almeno portare a casa il pareggio. Abbiamo visto che avevamo tenuto botta nel primo tempo e ripeto per un soffio non ci siamo arrivati. Un pareggio sarebbe stato più che giusto".