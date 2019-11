Finalmente si festeggia in casa Cupello Calcio. Nella terza giornata del campionato di eccellenza i rossoblu trovano la prima vittoria stagionale, riuscendo a battere l’Acqua e Sapone di mister Naccarella con il risultato finale di 2-1. A sbloccare per primo il risultato ci ha pensato Antenucci in seguito alla punizione battuta da Avantaggiato al venticinquesimo. Nella ripresa il raddoppio è stato firmato da Persichitti al 50’, mentre a poco è servita la rete di Pagliuca al settantesimo.

"Soddisfatto e non poco della prestazione di oggi- ha affermato a fine partita mister Di Francesco- soprattutto della risposta datami dai più giovani. Questa non sarà una settimana facile per noi perchè ci aspettano due partite difficili. E' soprattutto per questo che una vittoria ci serviva per il morale". Riguardo invece alla scelta di lasciare in panchina Marconato in queste tre domeniche l'allenatore del Cupello ha affermato senza problemi: "Con Massimo siamo stati chiari fin dall'inizio. Lui è un grande professionista e si mette a disposizione della squadra ogni momento. La nostra politica ormai è nota: dare spazio ai giovani per farli crescere ed è con questo obiettivo che lavoriamo".

Un risultato, quello ottenuto oggi, che porta i cupellesi a quota cinque punti, con due pareggi ed una vittoria collezionati sino ad ora. La squadra di mister Di Francesco tornerà in campo mercoledì in trasferta per affrontare il Peterno, il quale quest’oggi è riuscito a battere l’ostico Pineto.

Cupello-Acqua e Sapone 2-1

reti: Antenucci 25’, Persichitti 50'(C), Pagliuca 70' (AS)

Cupello: Tascione, Antenucci, Del Bonifro, Berardi, Martelli, Benedetti, Persichitti, Tucci, Monachetti, Avantaggiato, Soria; a disposizione: Marconato, Bruno, Marchioli, Fiore, Croce, D’Adamo, Quintiliani. Allenatore: Di Francesco

Acqua e Sapone: D’Amico, Piccioni, Di Biase, Bardhi, Erasmi, Bassano, Musto, Guardiani, Del Gallo, Paglica, Palumbo; a disposizione: D’Andrea, Maiorani, Minutolo, D’Alessandro, Planamente, Buonafortuna, Lamonarca. Allenatore: Naccarella

Tutti i risultati della terza giornata

Capistrello-Torrese 5-1

Cupello-Acqua e Sapone 2-1

Celano-Morro d’Oro 2-0

Martinsicuro-Vastese 0-2

Montorio-Francavilla 3-1

Pineto-Paterno 1-2

RC Angolana-San Salvo 3-0

Sambuceto-Miglianico 2-0

Val di Sangro-Alba Adriatica 1-1

Prossimo turno infrasettimanale mercoledì 23 settembre ore 15:00

Acqua e Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Montorio

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Val di Sangro

Morro d’Oro-Pineto

Paterno-Cupello

San Salvo-Celano

Sambuceto-RC Angolana

Vastese-Torrese

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Vastese 6

Celano 5

Cupello 5

Paterno 5

Capistrello 4

Angolana 4

Montorio 4

Sambuceto 4

Alba Adriatica 3

Miglianico 3

Francavilla 2

Val di Sangro 2

Torrese 1

Acqua e Sapone 0