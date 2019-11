Non una domenica positiva per l'U.S. San Salvo che subisce la prima sconfitta stagionale contro la Renato Curi angolana in trasferta. I biancazzurri perdono 3-0 a causa di una prestazione non brillante a differenza dei padroni di casa, più intensi e aggressivi rispetto agli ospiti. Una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto fin'ora, ma che dovrà essere subito lasciata alle spalle a partire da questo mercoledì, quando si tornerà in campo per il turno infrasettimanale dell'eccellenza.

La partita- La Renato Curi Angolana in casa è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un avvio non dei migliori (un pareggio ed una sconfitta). Di fronte l’U.S. San Salvo di mister Rufini, squadra che nelle prime due giornate ha dimostrato tutto il proprio valore, candidata adessere una delle protagoniste di questo campionato. Il match ha inizio con un approccio spento da parte degli ospiti, mentre i padroni di casa fanno la propria partita. Dopo soli otto minuti è De Luca a concretizzare il lavoro dei suoi. Servito a pochi passi dalla line di porta, il giocatore dell’Angolana anticipa Colanero e infila la palla in rete (1-0). I biancazzurri soffrono e rischiano di subire la seconda rete che arriva, ma viene annullata per offside. Si trova costretto ad uscire dal campo per qualche minuto D’Aulerio a causa di un brutto colpo alla tempia. Rientrerà con una fasciatura sulla testa. I ragazzi di mister Rufini provano a reagire, ma la difesa dei casalinghi è attenta ad evitare le percussioni di Di Ruocco e i guizzi in area di Marinelli. Intorno al ventottesimo La Selva su punizione sfiora la traversa, ma Colanero stavolta può stare tranquillo. Passano i minuti e nulla di rilevante accade.

Nella ripresa l’U.S. non fa neanche in tempo a cercare una risposta, che l’Angolana realizza il gol del raddoppio firmato da La Selva. Al 53’ il giocatore di casa con un destro potentissimo cancella le speranze di salvataggio del giovane Colanero (2-0). Reagire sotto di due reti in trasferta non è facile, ma i biancazzurri ci provano. I padroni di casa sono bravissimi però a bloccare i tentativi degli avversari e al settantacinquesimo Farindolini è vicinissimo a siglare la terza rete dei suoi, ma spreca clamorosamente davanti alla porta. Il tempo passa ed il risultato non cambia sino all'ottantatresimo minuto di gioco, quando Dragani realizza il definitivo 3-0 che manda in K.O. i ragazzi di mister Rufini. Una brutta domenica per il San Salvo che dovrà buttarsi alle spalle questa sconfitta e cercare subito di rifarsi, a partire già da mercoledì.

RC Angolana-San Salvo (3-0)

reti: De Luca 5’, La Selva 53', Dragani 88'(RC)

RC Angolana: Agresta, Remigio, Carpegna, Di Camillo, Celli, Mottola, Bordoni, Sichetti, De Luca, La Selva, Farindolini; Angelozzi F., Ricci, Cipressi, Balzano, Angelozzi L., Agnellini, Dragni; allenatore: Tatomir

San Salvo: Colanero, Vicoli, Iezzi, Cordisco, Ianniciello, Triglione, Ferrante, D’Aulerio, Marinelli, Di Ruocco, Antenucci; a disposizione: Cialdini, Ruffino, Larivera, Colitto, Consolazio, Torres, Di Pietro. Allenatore: rufini

Tutti i risultati della terza giornata

Capistrello-Torrese 5-1

Cupello-Acqua e Sapone 2-1

Celano-Morro d’Oro 2-0

Martinsicuro-Vastese 0-2

Montorio-Francavilla 3-1

Pineto-Paterno 1-2

RC Angolana-San Salvo 3-0

Sambuceto-Miglianico 2-0

Val di Sangro-Alba Adriatica 1-1

Prossimo turno infrasettimanale mercoledì 23 settembre ore 15:00

Acqua e Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Montorio

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Val di Sangro

Morro d’Oro-Pineto

Paterno-Cupello

San Salvo-Celano

Sambuceto-RC Angolana

Vastese-Torrese

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Vastese 6

Celano 5

Cupello 5

Paterno 5

Capistrello 4

Angolana 4

Montorio 4

Sambuceto 4

Alba Adriatica 3

Miglianico 3

Francavilla 2

Val di Sangro 2

Torrese 1

Acqua e Sapone 0