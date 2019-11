Un’altra domenica di calcio giocato è terminata e nel campionato di Promozione girone B il Casalbordino in trasferta a Sulmona si è dovuto arrendere ad una squadra obiettivamente più attrezzata. Nonostante la sconfitta di 5-2, i casalesi hanno disputato comunque una gara positiva. I giallorossi, infatti, sono riusciti a passare in vantaggio al trentesimo grazie alla rete del giovane Del Giango. Successivamente, otto minuti più tardi, i padroni di casa sono riusciti prima a trovare il pareggio con Bovino, poi il gol del vantaggio (2-1) firmato al quarantesimo da Pizzolo. Nella ripresa Colanero per i giallorossi, intorno al cinquantesimo, ha buttato dentro la palla che è valsa il momentaneo pareggio. Da quel momento in poi il Sulmona ha deciso di chiudere la partita, segnando tre reti consecutive. La prima firmata da Bovino un minuto più tardi a quella del Casalbordino, la seconda da Cavasinni e la terza da Pizzola nel finale. Una sconfitta pesante per il risultato finale, ma va considerato il valore delle due squadre ed il Sulmona sicuramente ha obiettivi diversi dai giallorossi. Una battuta d’arresto che non pregiudica quanto di buono fatto nelle prime due giornate dai casalesi.

A fine partita il presidente Vaccaro ci ha tenuto a ringraziare la società del Pro Sulmona: “Li ringrazio per l’ospitalità avuta nei nostri confronti e per aver fatto spostare i nostri tifosi nel settore coperto nel momento in cui è iniziato a piovere. Complimenti anche per la squadra allestita. Oggi portare un risultato utile a casa era davvero difficile, soprattutto contro un giocatore come Bovino, a mio avviso davvero impressionante e di categoria superiore”.

In casa Vasto Marina ci si è dovuti accontentare di un solo punto contro il Fara San Martino. I ragazzi di mister Cesario hanno terminato la gara sul 2-2 subendo la rete del pareggio ospite negli ultimi cinque minuti siglata da Di Vito. In precedenza, nel primo tempo, i vastesi sono passati in svantaggio a causa della rete realizzata da Moretti al quindicesimo. Nella ripresa Michele Cesario trascina i suoi, segnando prima il gol del pareggio al sessantesimo e successivamente, dieci minuti più tardi, quella del momentaneo vantaggio. Un pareggio che non fa troppo comodo al Vasto Marina che avrebbe voluto rifarsi con una vittoria dopo la sconfitta della settimana scorsa.

Tutti i risultati della terza giornata di Promozione

Bucchianico-Cepagatti 1-1

Fossacesia-Penne 1-1

Delfino Flacco Porto-Castiglione 3-1

Palombaro-River Casale 0-5

Passo Cordone-Silvi 1-1

Pro Sulmona- Casalbordino 5-2

Vasto Marina-Fara San Martino 2-2

Virtus Ortona-Pinetanova 0-0

La classifica

River Casale 9

Passo Cordone 7

Penne 7

Il Delfino Flacco Porto 7

Sulmona 4

Casalbordino 4

Vasto Marina 4

Castello 4

Pinetanova 4

Villa 2015 4

Palombaro 3

Virtus Ortona 3

Fossacesia 3

Fara San Martino 2

Silvi 2

Castiglione Valfino 1

Bucchianico 1

Cepagatti 1