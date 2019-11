È iniziato oggi il campionato di Prima categoria; nel girone B sono impegnate 8 squadre del territorio, mentre manca una squadra di Vasto dopo la retrocessione dell'Incoronata Calcio.

Miglior debutto in questa categoria non ci poteva essere per il Gs Montalfano allenato dal vastese Antonio Liberatore. I gialloverdi in casa si impongono per 4 a 2 contro l'ostico Trigno Celenza. Locali in gol con Sabatini, Tracchia, Moroianu (ex del Trigno Celenza) e Priolo; gli ospiti, invece, sono andati a segno con Cristian Antenucci e Luca Antenucci.

Numerose occasioni fallite e un solo punticino casalingo per il Fresa all'esordio in campionato. In panchina non c'è più mister Stella, ma Valentino Cianciosi ex di turno della sfida odierna contro il Gissi. I padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio per due volte in pochi minuti dopo il fischio iniziale con Racano e Vasiu; nel secondo tempo altre 2 nitide occasioni (Vasiu, De Cillis). In giornata positiva D'Ugo. Il Gissi, allenato da Simone Di Santo, ha terminato in 10 riuscendo ad arginare l'assalto finale dei fresani sotto la pioggia. Finale: 0 a 0.

Un punto anche per lo Sporting San Salvo nell'anticipo di ieri contro il Guastameroli. Nella sfida disputata a Vasto Marina (in attesa della fine dei lavori per il campo sintetico), lo Sporting ha pareggiato 2 a 2 con doppietta di Farina; rigore fallito per Cardarella.

Partite sospese per pioggia a Roccaspinalveti e Montazzoli. Qui, lo Scerni conduceva per 1 a 0 (Luciano). Alle 19 si disputerà il derby di Atessa tra Piazzano e Mario Tano.

I RISULTATI

Fresa - Gissi 0-0

Marcianese - Spal Lanciano 1-0

Montalfano - Trigno Celenza 4-2

Piazzano - Mario Tano 2-0

Real Montazzoli - Scerni (sosp.)

Roccaspinalveti - Sporting Casolana (sosp.)

S. Vito 83 - Tre Ville 3-4

Sporting San Salvo - Guastameroli 2-2

LA CLASSIFICA

Montalfano 3

Piazzano 3

Tre Ville 3

Marcianese 3

Guastameroli 1

Sporting San Salvo 1

Fresa 1

Gissi 1

S. Vito 83 0

Spal Lanciano 0

Trigno Celenza 0

Mario Tano 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Sporting San Salvo

Gissi - Roccaspinalveti

Guastameroli - Montalfano

Scerni - Marcianese

Spal Lanciano - Fresa

Sporting Casolana - S. Vito 83

Tre Ville - Piazzano

Trigno Celenza - Real Montazzoli