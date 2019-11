Buone impressioni e segnali positivi da parte dell’Incoronata Calcio Vasto. Ad una settimana dall’inizio della stagione, i ragazzi di mister Rapino sono scesi in campo al comunale per affrontare in un test amichevole il Real Cupello. Prima della partita, foto di rito e presentazione della rosa allestita dalla dirigenza che ha potuto contare sul ritorno di Antonello Verrone- in estate passato al Casalbordino- e sull’arrivo di Giorgio Ventrella e Matteo Trentino.

“Segnali positivi dopo questa amichevole- affermano i dirigenti- e siamo sicuri che questa sarà una stagione ricca di emozioni. Siamo contenti di essere riusciti ad allestire un gruppo che è già molto unito e che farà bene in questa categoria. Ci sentiamo di ringraziare Giorgio Ventrella per aver scelto di giocare con questa squadra, come del resto anche gli altri che stanno dimostrando di essere motivati a far bene”. Domenica prossima i vastesi saranno di scena a Carunchio contro il Mario Turdò nel primo appuntamento della stagione. I biancorossi disputeranno le gare in casa presso il campo sportivo di Vasto Marina. Nel test di ieri in gol Smiles (tripletta)- importante la sua conferma anche quest'anno- Verrone (doppietta) e Trentino. Di seguito la rosa allestita dall’Incoronata Calcio Vasto e l’organigramma societario.

Portieri: Ghiran Adrian; Difensori : Stana Florin Laurenti, Nicola Calvano, Endrio Mario Borrelli, Giuseppe Alessio Testagrossa, Roberto Bevilacqua, Daniele D’Alessandro, Simone Della Penna, Daniele Lanzano; Centrocampisti: Matteo Trentino, Mario Mastrangioli, Mattia Lammanda, Alessandro Ciccotosto, Giorgio Ventrella, Antonello Verrone, Giuseppe Frasca; Attaccanti : Pasquale Smiles, Giuseppe Travaglini. Allenatore : Giancarlo Rapino;

Organigramma societario: pres. Giammichele Laccetti, d.s. Roberto Celenza, vice pres. Nicola Campitelli, consigliere Luigi Vitelli , consigliere Marco Patriarca