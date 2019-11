Prima domenica in campo trai professionisti in Lega Pro per il centrocampista ex Vasto Marina e San Nicolò Cristian Stivaletta. Il giocatore vastese ieri pomeriggio ha fatto il suo ingresso in campo intorno al trentatreesimo del secondo tempo, prendendo il posto di De Francesco. La squadra che lo ha ingaggiato in estate, L’Aquila Calcio, alla fine ha perso 1-0 contro il Pontedera a causa della rete subita al settimo del primo tempo e firmata da Scappini.

Per Cristian è stato un esordio comunque positivo che gli ha permesso di iniziare ad avere qualche minuto trai professionisti. Per lui questa sarà una stagione importante nella quale avrà l’opportunità di crescere e di rapportarsi con giocatori di grande esperienza. Attualmente la formazione abruzzese è seconda in classifica nel girone B di Lega Pro insieme al Pisa a sei punti.

Il tabellino

L’Aquila: Zandrini, Bigoni, Di Mercurio, Maccarrone, Anderson, Bensaja, Ceccarelli (29'st Mancini A.), De Francesco (33'st Stivaletta), De Sousa, Mancini M., Sandomenico (40'st Triarico). A disp: Savelloni, Sanni, Ligorio, Cosentini, Iannascoli, Milicevic, Palestini, Perna, Morra. All.: Carlo Perrone.

Pontedera: Cardelli, Gemignani A., Videtta, Della Latta, Polvani, Risaliti, Disanto, Pizza (22'st Gemignani D.), Scappini (22'st Gioè), Kabashi, Cesaretti (33'st Gavoci). A disp.: Citti, Cannoni, Della Corte, Giordani, Sane, Becuzzi. All.: Paolo Indiani.

Reti: 7'pt Scappini

Tutti i risultati della terza giornata

Lupa Roma - Rimini 1-3

L'Aquila - Pontedera 0-1

Maceratese - Lucchese 1-1

Pisa - Ancona 1-0

Santarcangelo - Teramo (rinviata)

Savona - Carrarese (rinviata)

Siena - Prato 0-0

Spal - Pistoiese 2-1

Tuttocuoio - Arezzo 0-1