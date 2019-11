Un’altra vittoria, stavolta in trasferta, e un'altra domenica di festa per la Vastese Calcio. A Martinsicuro i biancorossi vincono 2-0 grazie alla rete di D'Alessandro e quella di Iaboni (capocannoniere del campionato). Ancora una volta una gara positiva per i ragazzi di mister Colavitto che, pur rimanendo in dieci per gran parte del secondo tempo, sono riusciti a protarsi a casa i tre punti. Seconda vittoria consecutiva davanti ad un nutrito gruppo di tifosi vastesi arrivati a Martinsicuro per supportare la propria squadra. Mercoledì Giuliano e compagni torneranno in campo nel turno infrasettimanale dell'eccellenza.

La partita- Nella settimana della chiusura del calciomercato dei dilettanti, la Vastese affronta in trasferta il Martinsicuro, squadra rivelazione di questo inizio di campionato, reduce da due vittorie consecutive. I biancorossi partono subito forte, cercando di tappare le ali agli avversari alzando la difesa e andando a pressare i portatori di palla locali. Al diciottesimo Giuliano sfiora il gol. Da calcio d’angolo il giocatore della Vastese trova l’aggancio ma il suo tiro finisce fuori ad un soffio dal palo. Passano dieci minuti e arriva la rete di Girolamo D’Alessandro. Il centrocampista biancorosso con una mezza rovesciata manda la sfera in porta dove non può nulla Facibeni. Esultanza sotto al settore dei tifosi vastesi per tutta la squadra. Subito dopo D’Alessandro viene ammonito dal direttore di gara. Passano i minuti e intorno al quarantesimo i padroni di casa riescono a trovare il pareggio, ma la rete realizzata viene ritenuta irregolare per posizione di offside e dunque il risultato rimane invariato. Passano cinque minuti e, con una Vastese in pieno controllo della gara, arriva il fischio che manda le due squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa i padroni di casa vogliono reagire e lo fanno con Mastrojanni che dai venticinque metri carica il tiro, ma la palla esce sul fondo. Brutte notizie per la Vastese in seguito: Tarquini viene ammonito per la seconda volta e dunque si trova costretto ad abbandonare il campo per espulsione. La Vastese così rimane in dieci e deve stringere i denti. Al sessantunesimo un grande Cattafesta allontana il pericolo e salva il risultato. Rischiano ancora i vastesi al 78’ quando Piunti su punizione trova solo l’incrocio dei pali a dirgli di no. Se pur con l’uomo in meno e leggermente in difficoltà, la Vastese riesce a chiudere il match all’83’. D’Alessandro su punizione favorisce l’aggancio di Iaboni che, con un diagonale ‘senza pietà’, insacca, esulta e dedica la rete ai tifosi (0-2). Successivamente l’arbitro si trova costretto a cacciare un altro cartellino rosso, stavolta ai danni del Martinsicuro e rivolto verso De Cesaris, colpevole di aver commesso un brutto fallo su Iaboni. Il risultato non cambia e arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria dei biancorossi, attualmente in testa alla classifica insieme al San Salvo, Pineto, Martinsicuro e Morro d'Oro a quota sei punti. Questa squadra sta crescendo giorno dopo giorno verso un unico obiettivo, chiaro a tutti: la serie D.

Martinsicuro-Vastese (0-2)

reti: D’Alessandro 28’, Iaboni 83’(V)

ammoniti: Galli (M), Balzano (V)

espulso: Tarquini (V), De Cesaris (M)

Martinsicuro: Facibeni, Lanzano (entra Farinelli 30’ st), Piunti, Alessandroni, Pietropaolo, De Cesaris, Di Giorgio, Coccia (entra Picciola 32’ st), Mastrojanni, Carboni, Galli (85’ entra Fini); a disposizione: Tronelli,Piemontese, Latini, Ruggieri, Piccola. Allenatore: Di Fabio

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Natalini, Di Pietro, Giuliano, Luongo, Balzano, D’Alessandro, Tarquni, Iaboni, Guerrero (88’ entra Marfisi); a disposizione: Morettini, Giancristofaro, Basilico, Sorianello, D’Ascanio, Lavorgna. Allenatore: Colavitto

Tutti i risultati della terza giornata

Capistrello-Torrese 5-1

Cupello-Acqua e Sapone 2-1

Celano-Morro d’Oro 2-0

Martinsicuro-Vastese 0-2

Montorio-Francavilla 3-1

Pineto-Paterno 1-2

RC Angolana-San Salvo 3-0

Sambuceto-Miglianico 2-0

Val di Sangro-Alba Adriatica 1-1

Prossimo turno infrasettimanale mercoledì 23 settembre ore 15:00

Acqua e Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Montorio

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Val di Sangro

Morro d’Oro-Pineto

Paterno-Cupello

San Salvo-Celano

Sambuceto-RC Angolana

Vastese-Torrese

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Vastese 6

Celano 5

Cupello 5

Paterno 5

Capistrello 4

Angolana 4

Montorio 4

Sambuceto 4

Alba Adriatica 3

Miglianico 3

Francavilla 2

Val di Sangro 2

Torrese 1

Acqua e Sapone 0