Una sconfitta che sa di beffa e lascia l’amaro in bocca in casa All Games San Salvo. Nella sfida delle ore 16:00 di ieri pomeriggio, valevole per il turno di Coppa Italia del campionato di serie C1 calcio a 5, i ragazzi di mister Lanza, malgrado una buona prestazione tra le proprie mura, devono arrendersi sul 4-3 finale portato a casa dall’Es Chieti che sancisce, per il momento, l’uscita dei biancazzurri da questa competizione. Fondamentale per la vittoria dei chietini è stata la prestazione del secondo portiere nero verde, autore di almeno quattro interventi ‘miracolosi’. Sfortunata la formazione di casa che ha avuto moltissime occasioni per trovare il pareggio.

Nel primo tempo il Chieti è passato in vantaggio sfruttando un’errore del portiere di casa che, nel tentativo di respingere dopo un fallo laterale battuto dagli avversari, non è riuscito a bloccare la sfera ed evitare la rete. La reazione dei biancazzurri è arrivata subito con due reti consecutive firmate da Marcone e D'Alonzo, concretizzate grazie a due ottime giocate di squadra. Verso la fine del primo tempo l'arbitro ha assegnato un rigore molto contestato a favore dei nero verdi che così sono riusciti a trovare il gol del pareggio (2-2). Nella ripresa i ritmi di gioco sono cresciuti e la partita si è accesa ulteriormente. L’All Games riesce prima a passare in vantaggio grazie ad un’altra rete di Marcone, ma negli ultimi dieci minuti di gioco gli ospiti trovano prima il pareggio con una ‘bomba’ dalla distanza e successivamente realizzano il quarto ed ultimo gol della partita. Nel finale i ragazzi di mister Lanza hanno cercato in tutti modi di realizzare il gol del pareggio, ma la sfortuna e la poca precisione sotto porta non ha aiutato i sansalvesi. Nel finale spazio anche per un’espulsione tra le fila del Chieti per somma di ammonizioni, dopo un brutto fallo subito da Marcone.

L’All Games San Salvo dovrà subito cancellare questa sconfitta per prepararsi al meglio in vista della prima giornata di campionato che si terrà sabato prossimo. Tra le proprie mura D’Alonzo e compagni ospiteranno la Tombesi Ortona di Sante Mileno,squadra molto attrezzata in cui militano anche grandi nomi come Papponetti, Amelii, Caravaggio e Pasquini. Obiettivi diversi- Ortona punta alla vittoria del campionato- ma la voglia di partire con il piede giusto sarà prerogativa di entrambe le formazioni. Un’altra lunga ed entusiasmante stagione sta per iniziare e per gli appassionati di questo sport ci sarà da divertirsi.