Una settimana all’insegna delle ultime trattative del calciomercato estivo, quella vissuta in casa Vasto Marina e Casalbordino. I vastesi hanno dato il benvenuto a Luca Prencipe, difensore centrale classe 1982 ex Lucera, San Severo e Apricena- già a disposizione per la sfida con il Fara San Martino. Inoltre hanno riabbracciato Mattia Nocciolino, passato in estate al Cupello ma tornato alla corte di mister Cesario da giovedì sera. La scelta è stata presa in pieno accordo tra il giocatore e la società rossoblu. Il giovane vastese è trai convocati di domani. Dopo aver vinto il sorteggio per il passaggio del turno di Coppa Italia con il Casalbordino, i vastesi questa domenica saranno impegnati in casa per ospitare il Fara San Martino. Subito una buona possibilità per riscattarsi dalla sconfitta della scorsa settimana a Castello (2-0). Non potranno prendere parte al match gli squalificati Galiè e Marino, mentre è in dubbio la presenza di Di Biase (ancora febbricitante) e di Muratore (affaticamento muscolare).

A Casalbordino in questi ultimi giorni si è lavorato moltissimo dopo la notizia del ‘dietrofront’ di Luca Bucceroni- tornato alla fine a Sambuceto. In meno di ventiquattro ore i casalesi hanno trovato il sostituto a centrocampo, Manolo Stango, giocatore che potrà dare tantissimo in termini di qualità ed esperienza a questa rosa- già a disposizione di mister Farina per la partita di domani a Sulmona. I giallorossi sono alla ricerca di un altro risultato utile dopo il pareggio all’esordio in casa della Virtus Ortona e la vittoria tra le proprie mura contro il Palombaro (2-1). Allo stadio Pallozzi di Sulmona i casalesi affronteranno una formazione che sin'ora è riuscita ad ottenre un solo punto in due partite, ma che vorrà quindi rifarsi, potendo fare affidamento sul nuovo acquisto Francesco Pizzola, arrivato nelle ultime ore del calciomercato. Sino ad ora mister Gabriele Farina si è ritenuto soddisfatto delle prestazioni della sua squadra: "I ragazzi mi sono piaciuti soprattutto per l'atteggiamento con il quale hanno affrontato le due gare- ha affermato- ma per quanto riguarda il gioco, dobbiamo lavorare tantissimo. Purtroppo il nostro campo non ci aiuta tanto, ma questa non è una scusante. Dobbiamo trovare la quadratura giusta".

Tutte le sfide della terza giornata di Promozione

Bucchianico-Cepagatti

Fossacesia-Penne

Delfino Flacco Porto-Castiglione

Palombaro-River Casale

Passo Cordone-Silvi

Pro Sulmona- Casalbordino

Vasto Marina-Fara San Martino

Virtus Ortona-Pinetanova

La classifica

River Casale 6

Passo Cordone 6

Penne 6

Casalbordino 4

Il Delfino Flacco Porto 4

Vasto Marina 3

Castello 3

Pinetanova 3

Villa 2015 3

Palombaro 3

Virtus Ortona 2

Fossacesia 2

Castiglione Valfino 1

Fara San Martino 1

Sulmona 1

Silvi 1

Bucchianico 0

Cepagatti 0