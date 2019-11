L’ultima volta che ha indossato la maglia biancorossa risale alla stagione 2009-10, quando l’allora Pro Vasto disputò il campionato di serie C2 dopo la promozione ottenuta l’anno prima dalla serie D con tanto di scudetto dei dilettanti, in quella che può essere ricordata come l’era Di Meo. Da ieri Nicola Della Penna è un nuovo giocatore della Vastese Calcio, tornando così a giocare nella sua città nell’anno della ‘rinascita’, del ‘nuovo inizio’ o del ‘riscatto’, come meglio si voglia chiamarlo. Per lui sarà la prima stagione in un campionato di eccellenza, abituato negli ultimi anni a palcoscenici più importanti come quelli della C2 (cinque anni in totale tra Pro Vasto, Giulianova, Milazzo e Chieti) oltre all’esperienza in C1 a Foligno durata poco però. Reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa sette mesi a Civitanova, Della Penna vorrà ripartire subito a mille e poter dare così il suo contributo alla squadra.

“Sono tornato perché il progetto della società mi sembra serio e ambizioso- ha affermato al termine dell’allenamento pomeridiano di ieri- così come serio e professionale è il lavoro fatto dai dirigenti al fine di far tornare questa squadra dove merita di stare. In questo periodo mi sono preso un pò di tempo per decidere cosa fare e prenderla la scelta giusta. Ringrazio soprattutto Valentino Giangiacomo perchè lui è stato uno degli artefici di questa trattativa andata a buon fine e naturalmente mio fratello Carlo Della Penna che ormai mi segue da tanti anni”. Torna in biancorosso e questo nuovo arrivo in casa Vastese alza l’asticella del valore potenziale e generale del gruppo. Pur essendo un centrocampista, Della Penna ha dimostrato negli anni di poter essere utilizzato anche in altre parti del campo e, soprattutto per la categoria in questione, questa sarà un’arma in più a disposizione di mister Colavitto. Solo nel corso delle prossime partite si potrà fare luce su questo aspetto, vedendo quello che deciderà di fare l’allenatore campano. Per Nicola comunque non c’è nessun tipo di problema: “Per questa squadra sono ad assoluta disposizione delle scelte del mister e mi adatterò alle esigenze”.

Per quanto riguarda gli obiettivi, non si sbilancia per scaramanzia: “E’ presto per parlare, ma di certo questa città merita altri palcoscenici e mi impegnerò per far sì che questo avvenga”. Riguardo alla sua condizione fisica, il giocatore è ottimista: “Sto bene, ma in questi giorni devo cercare di tornare al cento per cento. E’ da circa una settimana che sto lavorando insieme al gruppo anche se non avevo ancora la certezza di tornare a Vasto. Ora che questa è arrivata, lavorerò per farmi trovare pronto”. Domani a Martinsicuro la squadra sarà seguita da un nutrito gruppo di tifosi. La compagine teramana, reduce da due vittorie consecutive, di certo non regalerà niente ai vastesi e i tre punti dovranno essere conquistati sul campo. Basterà ripetere la prestazione di domenica scorsa, ma non sarà di certo facile visto che Giuliano and company avranno di fronte la squadra rivelazione di queste prime due giornate.



TURNO INFRASETTIMANALE- Sarà una settimana impegnativa questa per le squadre del Campionato di Eccellenza abruzzese. Oltre al weekend ricco di sfide, anche mercoledì 23 settembre le diciotto formazioni della regione scenderanno in campo per osservare il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata. Poi, domenica prossima, altra giornata di calcio da vivere fino in fondo. Tre gare in soli sette giorni, fattore che porterà gli allenatori delle varie panchine a dover far ricorso al turnover, oppure richiedere un dispendio di energia maggiore ai propri uomini migliori. La Vastese, oltre al Martinsicuro, affronterà mercoledì la Torrese in casa e domenica prossima il Cupello in trasferta.

Tutte le sfide della terza giornata

Capistrello-Torrese

Cupello-Acqua e Sapone

Celano-Morro d’Oro

Martinsicuro-Vastese

Montorio-Francavilla

Pineto-Paterno

RC Angolana-San Salvo

Sambuceto-Miglianico

Val di Sangro-Alba Adriatica

Turno infrasettimanale mercoledì 23 settembre ore 15:00

Acqua e Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Montorio

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Val di Sangro

Morro d’Oro-Pineto

Paterno-Cupello

San Salvo-Celano

Sambuceto-RC Angolana

Vastese-Torrese

La classifica

Pineto 6

San Salvo 6

Martinsicuro 6

Morro d’Oro 6

Miglianico 3

Vastese 3

Paterno 2

Cupello 2

Celano 2

Francavilla 2

Alba Adriatica 2

RC Angolana 1

Montorio 1

Torrese 1

Val di Sangro 1

Capistrello 1

Sambuceto 1

Acqua e Sapone 0