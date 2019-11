AGGIORNAMENTO 18

L'emergenza è passata a Castiglione. Il canadair ha operato fino alle 17. I volontari della protezione civile monitorano il territorio.

Non termina il lavoro invece per i vigili del fuoco di Gissi impegnati in un esteso incendio a Colledimezzo dove da stamattina è in volo un canadair. Diverse le abitazioni minacciate.

AGGIORNAMENTO 10.20

A Lentella il fuoco è stato domato da vigili del fuoco e volontari della protezione civile di Fresagrandinaria.

A Castiglione Messer Marino è in azione un canadair. L'elicottero dei vigili del fuoco ha fatto rientro a Pescara.

Quella in corso sembra essere una sfida lanciata alle squadre antincendio: ogni giorno di questa settimana dalle temperature massime è segnata da uno o più incendi che partono soprattutto con il buio.

L'ultimo caso è di ieri notte a Castiglione Messer Marino. Le fiamme sono partite poco alle 22 in località Santa Barbara. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile Valtrigno del posto con 15 unità, raggiunti a mezzanotte da due squadre di vigili del fuoco di Vasto; presenti anche i carabinieri di Castiglione.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a questa mattina alle 5, ma alcune delle zone a fuoco sono troppo impervie da poter essere raggiunte dagli uomini a terra.

In questi minuti in località Santa Barbara è arrivato il Corpo Forestale dello Stato di Casoli che ha richiesto l'intervento di mezzi aerei da Roma.

Questa mattina, verso le 8, è scattato l'allarme anche a Lentella in località "Colle della Ruta", dove le fiamme stanno divorando uliveti e vegetazione spontanea. A fronteggiare le fiamme ci sono i volontari della protezione civile Valtrigno di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco sono stati allertati.

Si sospetta l'origine dolosa dei roghi. Chi appicca il fuoco lo fa approfittando di una delle settimane più calde di tutta la stagione contraddistinta soprattutto dal forte vento di scirocco. Durante le ore notturne di ieri si sono registrati interventi delle squadre antincendio anche a Casalbordino, Casalanguida e Carpineto Sinello.