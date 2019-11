"Il Municipio della Città del Vasto ai fini della selezione di tirocinanti (2 tirocini per il profilo di impiegato addetto alla Segreteria Affari Generali, 1 tirocinio per il profilo di impiegato contabile, 1 tirocinio per il profilo di tecnico attività urbanistica) nell’ambito del progetto Garanzia giovani informa della riapertura dei termini per la presentazione della propria candidatura a partire dalla data del 18/9 sino al 1/10/2015".

Termini riaperti, quindi, dopo le polemiche sollevate da FdI-An nei giorni scorsi (qui l'articolo), e, come spiegano gli stessi uffici comunali: "Le manifestazioni d’interesse potranno essere quindi presentate dal 18 settembre al 1° ottobre 2015 e il modulo di candidatura scaricabile all’indirizzo www.comune.vasto.ch.it nell’apposita sezione "Concorsi". I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nell’Avviso allegato unitamente alla documentazione da produrre. Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione alla selezione già presentate a seguito della pubblicazione delle precedente Manifestazione d’interesse, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso. Il responsabile del procedimento è il dottor Vincenzo Marcello e per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero 0873.309327 o inviare una e-mail all’indirizzo vincenzo.marcello@comune.vasto.ch.it.