Apprensione questa mattina in via San Biagio, dove il fuoco è divampato nella veranda di un'abitazione privata. Drammatica la situazione apparsa ai primi soccorritori, che hanno dato l'allarme che ha portato sul posto una massiccia squadra di intervento formata da vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, municipale e protezione civile di Vasto.

Per cause ancora da accertare, a prendere fuoco è stato il materiale accatastato sulla veranda, tra cui materiale elettrico e legna. L'allarme è scattato intorno alle 10,30, mentre le squadre di soccorso sono state impegnate per un paio d'ore, durante le quali il tratto di strada è stato chiuso alla circolazione stradale, ad esclusione dei residenti.

Terminata l'emergenza, inizia la conta degli ingenti danni. Il fuoco, infatti, dalla veranda ha anche danneggiato l'interno dell'abitazione.