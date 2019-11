"Vorrei puntualizzare che non sono un ladro e non ho mai rubato", ma l'azione è stata dettata dai difetti di "queste macchinette che, seppur inserendo le monete, non erogano nessun prodotto o erogano prodotti sbagliati (a chi non è mai capitato di inserire i soldi e non ricevere nessun prodotto siano essi sigarette o altro) siccome capita spessissimo (almeno a me ) e, ogni volta che chiedo il rimborso si inventano svariati cavilli per non restituirmeli e non vanno nemmeno a guardare le telecamere, come hanno fatto in questo caso". Lo afferma il giovane di 27 anni denunciato dalla polizia per il danneggiamento di un distributore automatico di una tabaccheria di via Giulio Cesare, a Vasto.

"Dalle telecamere si potrà notare che i soldi io li ho inseriti e, come al solito nessun prodotto mi ha erogato, al che mi sono innervosito e ho dato un calcio alla macchinetta, siccome di calci alla macchinetta ne danno ogni sera, evidentemente il vetro, indebolito da altri calci di altri clienti insoddisfatti, ha ceduto proprio al mio; non era mia intenzione rompere il vetro o rubare un Estathè".

Inoltre, "il vetro verrà ripagato senza dubbio al proprietario, a patto che mi restituisca 3 euro inseriti nella sua macchinetta senza che mi erogasse niente".