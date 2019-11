L’assessorato comunale ai Trasporti di San Salvo comunica che da lunedì prossimo 21 settembre verrà ampliato il servizio di trasporto urbano durante il periodo scolastico e utilizzabile per raggiungere la scuola media "Salvo D’Acquisto" nella sede provvisoria di via Pertini. Una nuova fermata è stata prevista in via Grasceta con sosta nei pressi del distributore TE.

«Abbiamo considerato le esigenze dei cittadini – commenta il vicesindaco e assessore comunale ai Trasporti Angiolino Chiacchia – in una zona dove è cresciuta la popolazione residente e studentesca».

«Stiamo lavorando – aggiunge il sindaco Tiziana Magnacca – per fare in modo che questa fermata venga estesa a quelle linee extraurbane che transitano per via Grasceta comprendendo le esigenze oltre che degli studenti anche dei lavoratori e delle famiglie».