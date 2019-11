Tasse, trasporti pubblici inadeguati, ferrovia da potenziare e grandi strade da adeguare. Di questi temi, ma non solo, si è discusso ieri a San Salvo nell'incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e i rappresentanti di lavoratori e aziende di San Salvo.

Nel dibattito ha fatto irruzione anche l'annosa crisi della ex Golden Lady: una riconversione industriale mai attuata, nonostante alcuni, velleitari tentativi, e ora il dramma di centinaia di persone cui sono terminati o finiranno entro due mesi gli ammortizzatori sociali: "Cento operai hanno trovato un altro lavoro. E noi?", ha detto un gruppo di lavoratori in attesa dell'arrivo di D'Alfonso. Rimarranno senza reddito oltre 200 ex dipendenti della multinazionale delle calze, che tre anni fa ha chiuso definitivamente i battenti a Gissi per trasferire all'estero macchinari e produzione. Nel corso del dibattito, è stato il segretario provinciale della Filctem Cgil, Giuseppe Rucci, a portare al tavolo le istanze degli operai ex Golden Lady, ricordando anni di promesse disattese e l'assenza di informazioni da ormai troppo tempo, dopo che si è arenata la trattativa condotta da Giovanni Lolli, vice presidente della Regione e assessore alle Crisi industriali.

D'Alfonso si è rivolto a Rucci, dicendosi disposto a qualsiasi soluzione, anche a investire soldi pubblici per riaprire la fabbrica, "purché ci sia un progetto che, una volta terminato il paracadute dei fondi pubblici, sia in grado di camminare da solo".

Il giudizio della Rsu Pilkington - "Ringraziamo - si legge in un comunicato della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) della Pilkington - il presidente D’Alfonso per la sua disponibilità e tutti i presenti, poiché i loro interventi hanno dato un contributo fattivo alla discussione; riteniamo inoltre di dare un giudizio positivo sull’incontro poiché si sono trattati temi che possono dare un nuovo slancio al nostro territorio come i fondi regionali ed europei destinati alle attività produttive, i trasporti (porto di Vasto e treno commerciale regionale), la fiscalità (addizionale regionale e comunale) ed il reintegro salariale sugli ammortizzatori sociali. Sarà compito delle Rsu di Pilkington e Denso continuare a incalzare il Presidente affinché le tematiche trattate siano portate nelle dovute sedi in modo che si possano mettere in atto progetti e finanziamenti. Presenti anche i rappresentanti sindacali dei Cobas.