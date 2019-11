Una densa, enorme, colonna di fumo nero si alza dalla zona industriale di San Salvo. Il fuoco sta interessando la zona sotto il ponte che scavalca l'A14. Dalle prime frammentarie informazioni pare stiano bruciando rifiuti nascosti in mezzo alla vegetazione (gomme e barattoli di vernice).

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile "Valtrigno" di San Salvo e Fresagrandinaria. È arrivato anche il primo cittadino Tiziana Magnacca. Le strade più prossime alla zona sono chiuse momentaneamente al traffico; presenti i vigili urbani di San Salvo.

Un forte odore di plastica bruciata si sta diffondendo in città.

Il sindaco Magnacca in merito all'incendio chiama al senso di responsabilità di tutti i cittadini: "Abbiamo visto che danni possono fare i rifiuti dati alle fiamme, non lamentiamoci poi quando arrivano le multe per chi li abbandona illecitamente. In un modo o nell'altro (come oggi per la puzza respirata) pagano sempre tutti i cittadini".