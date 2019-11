"Il servizio di assistenza domiciliare garantito attraverso il voucher lavorativo riprenderà nel giro di pochi giorni a tutela e a garanzia dell’utenza e degli operatori coinvolti". Lo assicura Anna Suriani, assessore alle Politiche Sociali, in merito alla temporanea sospensione del servizio di assistenza domiciliare tramite il voucher lavorativo e a seguito delle critiche espresse dal consigliere di opposizione Nicola Del Prete (qui l'articolo).

"Non c’è alcuna intenzione di sospendere l’assistenza domiciliare tramite voucher lavorativo che, voglio ricordare, non è un servizio essenziale, ma un servizio aggiuntivo che questa amministrazione ha fortemente voluto e sostenuto sin dal suo insediamento in aiuto delle persone bisognose. La sospensione temporanea - spiega l'assessore Suriani - è dovuta alla mancanza di disponibilità da parte dell’INPS dei voucher lavorativi e al cambio della procedura per il rilascio degli stessi. I fondi per garantire questa forma aggiuntiva di assistenza sono previsti nel bilancio comunale e sono già stati trasferiti con regolare bonifico all’INPS al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, il rilascio dei voucher lavorativi. Purtroppo non è possibile ricorrere ai tabaccai per il rilascio dei voucher lavorativi, perché i tagli disponibili non sono sufficienti a coprire le necessità della Pubblica Amministrazione, mentre altri istituti di credito interpellati avevano le stesse difficoltà dell’INPS. Nonostante i continui tagli da parte del governo centrale questa amministrazione non ha né ridotto né tagliato i servizi essenziali alle persone bisognose ma li ha addirittura aumentanti tramite forme di assistenza aggiuntiva finanziata con i voucher lavorativi".