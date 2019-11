"Il nuovo ospedale di Vasto si farà; la notizia è importante e soprattutto è vera, è una realtà che ho toccato direttamente con mano, attraverso i documenti che ho visionato". Lo ha assicurato il presidente della V commissione Sanità, Mario Olivieri, nell'incontro di questa mattina con l'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, al quale hanno partecipato anche l'onorevole Maria Amato, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, e gran parte dell'amministrazione comunale.

"Oggi - ha sottolineato il sindaco Lapenna - si chiudono definitivamente i 5 anni di tenebre che hanno caratterizzato il governo Chiodi relativamente ai rapporti tra Regione e Comune di Vasto. Di questo ringrazio il presidente Luciano D'Alfonso e l'assessore Paolucci, che proprio in quest'Aula aveva preso precisi impegni che sono stati mantenuti". Per quanto riguarda il vecchio ospedale, Lapenna ha precisato che il Consiglio comunale verrà interessato per decidere il suo più proficuo utilizzo, per far "fruttare" la struttura e quindi farla "partecipare" alla costruzione del nuovo ospedale.

Il sindaco ha poi ripercorso l'iter amministrativo del progetto del nuovo ospedale, iniziato con il Governo Falconio, rilanciato da Del Turco, ma "affossato" da Chiodi", prima di passare la parola a Paolucci che ha illustrato il progetto da 371 milioni complessivi per i nuovi ospedali. Di questi, 67 milioni finanzieranno il nuovo ospedale di Vasto, con 25 milioni messi dallo Stato, quasi 15 dalla Regione e 27 milioni dalla valorizzazione dell'area, nel senso che chi vincerà la gara d'appalto per la costruzione del nuovo ospedale, dovrà garantire lavori di valorizzazione dell'area per 27 milioni di euro.

Paolucci ha poi spiegato che il progetto del nuovo ospedale di Vasto si inserisce a pieno titolo nel nuovo Piano sanitario regionale e per la struttura vastese l'assessore ha auspicato un ruolo centrale, con un ospedale di primo livello, dotato di Dea ( Dipartimento di Emergenza e Accettazione).

L'assessore Paolucci si è poi voluto togliere qualche "sassolino dalla scarpa", ricordando le polemiche relative ai finanziamenti dell'ospedale di Chieti, per il quale "certa politica aveva alimentato polemiche sostenendo che si andavano a togliere fondi all'ospedale di Vasto. Ho sempre spiegato che per Vasto c'erano fondi ex articolo 20, cosa diversa dal project financing per l'ospedale di Chieti".

Soddisfatta anche l'onorevole Maria Amato che, come sottolineato dallo stesso Paolucci, nel suo ruolo di parlamentare ha contribuito a sbloccare la situazione, in quanto "un pezzo della soluzione del problema sta nelle modifiche alla legge di stabilità".

"Oggi - ha sottolineato Maria Amato - cogliamo un grande risultato che però deve essere visto in prospettiva futura, anche a livello generale di sanità. Deve essere chiaro che questo è un progetto che si svilupperà nel tempo, nei prossimi anni. Vi invito a non celebrare la messa in posa della prima pietra, ma dell'ultima. I 'farò' si dicono in campagna elettorale, chi è chiamato a governare deve dire 'ho fatto'".