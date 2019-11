Non terminano le buone notizie in casa Vastese Calcio e, dopo l'entusiasmo che si è riaccesso intorno a questa squadra, il lavoro della società e una formazione costruita - senza dubbi- per avere la voce grossa in questa stagione, giunge alla fine in maniera positiva l'accordo con lo sponsor Sarni Ristorazione. "Oggi per la ‪Vastese è davvero un giorno importante- si legge nella nota diramata dalla dirigenza- in quanto è stato chiuso l'accordo di sponsorizzazione con una società di livello Nazionale. All’inizio di questa avventura si era deciso di suddividere le quattro divise tra due sponsor. Uno, come sapete, già c'è mentre il secondo era da individuare. Ci siamo presi i nostri tempi proprio perché si puntava ad un partner di caratura Nazionale".

Era da diversi giorni che si aspettava l'atto finale di questo dialogo nato tra la dirigenza biancorossa e l'imprenditore Carmine Sarni, quest'ultimo ringraziato dalla società stessa: "La Società Asd Vastese Calcio 1902 ci tiene a ringraziare il Sig. Carmine Sarni per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del calcio vastese- ed è la prima volta che questa importante azienda si avvicina alla nostra realtà- ma soprattutto di una dirigenza giovane e determinata a raggiungere importanti obiettivi sportivi".

Il logo dello sponsor in questione comparirà nelle magliette come comunicato dalla Vastese: "Il loro logo campeggerà sulla divisa a maniche corte bianco-rossa e su quella a maniche corte di colore blu.

Infine una promessa: "Siamo sicuri che renderemo onore, con i risultati sul campo, al marchio che con orgoglio porteremo in giro per l’Abruzzo……per ora!".