Continua il progetto dell’associazione di volontariato onlus “Ricoclaun” per portare la musica in ospedale, questa volta con la collaborazione del Polo Liceale Statale “R. Mattioli” di Vasto, grazie alla sensibilità del direttore sanitario dr.ssa Rosanna Florio e alla collaborazione del cappellano e del parroco dei Salesiani. È stato il concerto un momento molto emozionante per tutti, giovani musicisti, professori, volontari clown , pazienti e familiari, perchè tutti hanno messo il cuore alla base del loro grande impegno e hanno donato una parte del loro tempo libero.

Si sono esibiti l’ensemble di trombe, diretti dal prof. Mariani Nicola, con la partecipazione di De Nadai Fabrizio, Mignano Cristian, Spagnoli Angelo, Di Petta Andrea, Ruano Maria Chiara, Daniele Alessandro, De Cinque Lorenzo, Mariani Luigi, Fortunato Pietro, Gizzi Antonio; e la corale diretta dalla prof.ssa Tania Buccini con la partecipazione di: Cinzia Tritelli, Marta Nicolucci, Chiara Muratori, Maria Chiara Ruano, Marta Bronzo, Erica Di Matteo, Giuseppe Fragasso, Lorenzo De Cinque, Adriana Orefice, Gabriella Bellano, Lisa Gambatese , Tecla Benedetto, Irene Fortunato, Simona Spagnoli, Marcella Giuliani. Erano presenti anche la preside del Liceo Dr.ssa Maria Grazia Angelini e diversi professori dell’istituzione scolastica .

Questo progetto promosso dalla Ricoclaun si inserisce nel percorso dell’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero, nella ricerca di un miglioramento della qualità, dell’accoglienza e della vita non solo del paziente, piccolo o grande, ma di tutti gli attori presenti in ospedale (familiari, medici, infermieri, volontari, visitatori, ecc.). Si pone come un ponte tra il dentro e il fuori, fra il ricovero e la vita sociale, tra il luogo di cura e la realtà culturale multiforme della città.

La musica ha il compito di creare momenti di distensione, distrae, calma, crea un luogo protetto dove le emozioni possono trovare spazio. Aiuta anche con la sua caratteristica di fluire nel tempo e nello spazio a riempire i vuoti, le attese. La collaborazione tra la Ricoclaun e il Liceo Musicale continuerà con la musica in reparto la domenica, con la presenza di un piccolo gruppo di giovani musicisti che accompagnati dai volontari clown , suoneranno in alcuni reparti dell’ospedale di vasto e magari con altri concerti. Diverse sono le scuole di musica, e complessi che hanno aderito al progetto, dimostrando grande sensibilità alle tematiche della solidarietà e del volontariato.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre”. Gandhi.

Rosaria Spagnuolo

Presidente dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun