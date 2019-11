Intervento della polizia municipale di Vasto che, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, ha recuperato uno scooter rubato.

Nello specifico, una pattuaglia ha avvistato un giovane alla guida di un ciclomotore che si aggirava con fare sospetto tra i veicoli del centro storico. All’intimazione dell’alt della pattuglia, il giovane è però fuggito verso le strade del centro, abbandonando poco dopo il mezzo nella zona di piazza Verdi. Come spiegato dal comandante Del Moro, dagli accertamenti esperiti, il mezzo è risultato rubato, per cui sono ancora in corso accertamenti ai fini dell’identificazione del giovane.