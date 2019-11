La Bcc San Gabriele volley è già al lavoro dagli inizi di settembre per prepararsi al prossimo campionato di serie C. Riprese anche le attività del settore giovanile, con l'obiettivo di ripetere anche quest'anno quanto fatto nella passata stagione, con titoli provinciali e regionali conquistati in abbondanza e con due selezioni under alle finali nazionali. Per la prima squadra la prossima stagione sarà caratterizzata da tante novità. È Maria Luisa Checchia ad aver assunto il ruolo di capo allenatore, con Marcovecchio passato all'incarico di team manager. Caterina De Marinis ha deciso di chiudere definitivamente la sua lunga e vincente carriera agonistica e sarà presente solo come allenatrice.

Diverse anche le ragazze che, per motivi di studio, hanno salutato il gruppo. E così la formazione che affronterà la serie C sarà giovanissima, con le ragazze classe '97 come più esperte. Ma la grinta al gruppo delle pallavoliste vastesi non manca, come ci ha raccontato Gaia Genovesi, neo capitano della Bcc San Gabriele, nell'intervista.