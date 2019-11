È stato necessario il trasferimento a Chieti in eliambulanza per il motociclista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sul viadotto Histonium, nei pressi della rotatoria di via dei Conti Ricci. Per cause al vaglio della Polizia Municipale di Vasto, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, si sono scontrate la Fiat Punto guidata da uomo e lo scooter Yamaha X Max su cui viaggiava un uomo sulla quarantina. Il motociclista è finito a terra in seguito all'impatto ed è stato poi soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in pronto soccorso. L'uomo, G.C., 46 anni, è stato trasferito a Chieti con l'ambulanza del 118 ed ora è ricoverato in prognosi riservata.

Il tratto di strada compreso tra la rotatoria di via dei Conti Ricci e lo svincolo di via del Cimitero è stato chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso, rilievi e rimozione dei mezzi incidentati, provocanto disagi alla circolazione nella zona.