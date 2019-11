Si è svolta domenica scorsa, 13 settembre, a Vasto, l'estrazione della Lotteria di Santa Maria del Sabato Santo, in occasione dei festeggiamenti in onore della Vergine cui è intitolata la chiesa del quartiere. L'estrazione è avvenuta sul palco antistante la parrocchia.

Questi i numeri vincenti con i relativi premi:

1° premio - Numero 564: Bicicletta elettrica

2° - n. 2635: Week-End per 2 persone (tre gg. - 2 pernottamenti)

3° - n. 2917: Week-End per 2 persone (due gg. - 1 pernottamento)

4° - n. 902: Bed scumbuster (app. Per sistema di pulizia)

5° - n. 1059: Prosciutto

6° - n. 1536: Vaso di cristallo decorato a mano

7° - n. 701: Orologio da polso

8° - n. 2653: Miscelatore lavello

9° - n. 59: 10 Cd Autori vari

10° - n° 1433: Buono pizza per 4 persone

11° - n° 3013: Salame (lonza)

12° - n. 709: Buono pranzo per 2 persone