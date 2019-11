Durante gli allenamenti e nelle prime amichevoli pre-campionato è apparso come uno degi uomini più grintosi del roster a disposizione di coach Sergio Luise. L'italo-serbo Marko Jovancic è uno dei volti nuovi su cui la Vasto Basket punta per ben figurare nel campionato di serie B 2015/2016 che prenderà il via tra 10 giorni. Dopo tante settimane di lavoro in campo è il momento di iniziare a guardare all'esordio stagionale, domenica 27 settembre, in casa del Senigallia dell'ex biancorosso Matteo Marinelli. Jovancic sta lavorando sodo insieme ai suoi compagni per farsi trovare pronto all'appuntamento.