È terminato poco dopo la mezzanotte l'incendio che ha colpito il territorio di Lentella. Sono andati in fiamme circa 5 ettari di vegetazione spontanea in pieno Sito d'Interesse Comunitario.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gissi, ma non sono potuti intervenire a causa della natura del terreno e del forte vento. Il fuoco si è propagato velocemente nonostante il vento in direzione opposta. Quando le fiamme hanno raggiunto un punto maggiormente accessibile, i pompieri lo hanno domato definitivamente. Danni ambientali gravi.

23.01 - L'incendio sta mandando in fumo una vasta area caratterizzata da vegetazione spontanea a ridosso del corso del Trigno, luogo di rifugio di piccola fauna protetta, come aironi ed altre specie che qui trovano dimora.

22.30 - Il fumo ha iniziato a creare disagi sulla Trignina. In via precauzionale le forze dell'ordine, giunte sul posto, stanno rallentando il traffico. Il timore è che le fiamme possano superare la strada estendendosi sul fronte opposto.

22.00 - C'è particolare apprensione per le condutture del metano presenti in zona. Al momento le fiamme sono lontane dal tracciato della Trignina ma si stanno estendendo in direzione Fresagrandinaria.

21.45 - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Gissi. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono state appiccate in due punti diversi. Uno nelle vicinanze dello stabilimento Laterlite, l'altro più all'interno, dove c'era stato il rogo dello scorso luglio.

21.30 - L'emergenza incendi non si arresta. Questa volta ad andare a fuoco è l'area Sic di Lentella, a ridosso del fiume Trigno e a poca distanza dalla statale Trignina. Località Grotta di Toro era già stata pesantemente interessata da un incendio lo scorso 21 luglio [leggi].