Anche quest’anno i Musei Civici di Palazzo d’Avalos aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Si tratta di un'occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana.

La manifestazione avrà luogo sabato 19 e domenica 20 settembre 2015. Nei due giorni, alle 11 e alle 19, sarà possibile fruire di visite guidate gratuite alla mostra "Da un piccolo baule al restauro: disegni e dipinti dalle collezioni di Palazzo d’Avalos" in programma ancora per pochi giorni fino al 30 settembre. La mostra, frutto di un certosino lavoro di restauro, ha svelato il mistero di un piccolo baule di legno, rivestito di pelle lacerata e foderato all’interno con tela, trovato a Palazzo d’Avalos. Questo scrigno ha rivelato passaggi storici di assoluto interesse, sanguigne su carta, i ritratti dei d’Avalos nei disegni di Giulio Cesare de Litiis, pittore vastese (1734-1816) ingiustamente dimenticato, bozzetti acquerellati di sceneggiature di teatro, soggetti sacri o allegorie collezionati dallo stesso artista. Oltre alle opere legate alla figura di de Litiis, sono presenti anche testimonianze di altri autori, come le due interessanti grafiche autografate di Filippo Palizzi. Un patrimonio rinvenuto e poi custodito nel Museo Nazionale d’Abruzzo a L‘Aquila sino alla data del sisma, recuperato dalle macerie e ora accuratamente restaurato.

Orari della mostra a settembre: tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 22.00.

Per maggiori informazioni e prenotazioni tel. 0873.367773 – 334.3407240

Piazza Lucio Valerio Pudente 5 – Vasto (CH)