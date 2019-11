Brucia la scarpata e una catena umana di cittadini e passanti evita alle fiamme di propagarsi pericolosamente. È successo qualche minuto dopo le 19 alle porte di San Salvo, sul tratto della Sp 181 che costeggia il bocciodromo.

Il tappeto di aghi di pino e il forte vento in pochi minuti hanno fatto sì che il fuoco - probabilmente innescato da una sigaretta - si estendesse rapidamente. Un automobilista di passaggio vedendo le fiamme dalla rotonda degli Alpini ha raggiunto il posto gettando sulla vegetazione l'acqua che aveva in un bidone nel veicolo.

In breve tempo i residenti hanno allertato i vigili del fuoco e sono scesi in strada passandosi di mano in mano secchi, bidoni e annaffiatoi per evitare che il rogo diventasse ingovernabile una volta raggiunto i numerosi rovi presenti.

Dopo circa venti minuti di intervento con mezzi di fortuna le fiamme sono state estinte. Decisivo, poi, l'intervento dei pompieri di Vasto - impegnati in questi giorni in un vero e proprio tour de force di fuoco sul territorio - che hanno bonificato l'area.