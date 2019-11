"Giovedì 17 settembre 2015, a partire dalle ore 19, presso il Centro polivalente Enrico Berlinguer in via Luigi Anelli, 20 a Vasto, avrà luogo l'evento pubblico di condivisione del progetto di corso di formazione europeo Youth centres and youth inclusion: creativity and artistic expression organizzato dal Comitato provinciale di Chieti dell'Arci". Ad annunciarlo è un comunicato stampa dell'associazione organizzatrice.

"Durante l'evento saranno presentati i risultati dei workshop realizzati durante il corso di formazione: saranno esposte le tavole e gli artworks del laboratorio di fumetto e graffiti, verranno proiettati gli spot del laboratorio video e verrà presentata la performance del laboratorio di performing art. I partecipanti al progetto sono 35 tra operatori giovanili, responsabili di associazioni, volontari e artisti provenienti da 10 paesi europei: Italia, Olanda, Belgio, Portogallo, Germania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Cipro. Durante l'evento verranno anche presentati ed esposti i risultati delle attività svolte nel Centro polivalente Enrico Berlinguer durante la stagione conclusasi prima dell'estate. La cittadinanza è invitata a partecipare".