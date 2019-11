Il Comune di Vasto è promotore del Progetto "Comunità inclusiva" P.O. F.S.E ABRUZZO 2007-2013 che promuove percorsi personalizzati e integrati di occupabilità di tutte le fasce svantaggiate e in particolare degli utenti del Servizio sociale professionale dell’Ambito territoriale sociale Vastese, tra cui disoccupati e inoccupati, gravati da condizioni di svantaggio come disabilità, donne vittime di violenza, persone uscite dalla dipendenza, ex detenuti, immigrati, persone senza fissa dimora, persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a 6mila euro.

Come sottolineato dal sindaco Luciano Lapenna, "Comunità Inclusiva ha previsto l’attivazione di due sportelli di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (SPES) nel Comune di Vasto, azioni di inclusione attiva finalizzata all’attivazione di tirocini extracurriculari in favore dei 72 beneficiari e l’erogazione di voucher di mensili di servizio. Oltre ad essere promotore del Progetto – ha precisato Lapenna – il Comune di Vasto ha accolto all’interno del proprio organico 6 beneficiari con la sottoscrizione dei relativi contratti di tirocinio. Gli altri 66 beneficiari sono già stati inseriti in altrettante aziende del territorio vastese con contestuale attivazione dei tirocini extracurriculari della durata minima di 2 mesi e massima di 4, con erogazione di una indennità di partecipazione a titolo di rimborso spese di 600 euro mensili concesse al superamento della soglia del 70% delle presenze stabilite dal progetto. Ciascun beneficiario ha inoltre seguito un percorso personalizzato di 60 ore di inserimento socio lavorativo per acquisire conoscenze nei servizi di back-office, front-office, selezione e orientamento lavorativo. Sono orgoglioso di questo aiuto che la Pubblica Amministrazione locale è riuscita a dare a persone in condizioni di disagio".