Attimi di tensione questa mattina sull'autobus che trasporta gli studenti da Casalbordino a Vasto. Quando nel piazzale della stazione di servizio in contrada Zimarino sono scesi i passeggeri provenienti da Lanciano per salire sul mezzo che li avrebbe condotti a Vasto, dallo stesso autobus è sceso un uomo, di circa una 40ina d'anni. Nonostante i tentativi di dissuasione degli autisti è riuscito a salire sul bus, iniziando ad importunare i passeggeri e lo stesso guidatore.

"Ho cercato di mantenere la calma - racconta l'autista, G.M. -, per evitare sue reazioni incontrollabili". L'uomo, secondo quanto riferito dall'autista del bus, era in evidente stato di alterazione. "Sopratutto i ragazzi che andavano a scuola erano molto preoccupati dalla sua presenza. Arrivato al terminal di Vasto e al momento di ripartire per la corsa di ritorno, l'uomo era ancora sull'autobus - prosegue nel racconto l'autista -. Dopo aver subito ripetute offese ho ripreso la marcia. Con il suo comportamento continuava ad infastidire i passeggeri, così, in via Incoronata, sono riuscito a prenderlo alla sprovvista e farlo scendere dall'autobus, ripartendo poi velocemente". Di quanto accaduto l'autista ha poi avvisato le forze dell'ordine.